Христо е само на 22: Болестта отне крака му, но не и желанието му за живот.

Христо е само на 22 години възраст, в която животът тепърва започва. Млад човек с мечти, с планове, с надежда за бъдещето.

Но всичко се променя, когато започват необясними болки и преминава през два месеца грешно лечение на възпаление или предполагаема травма без подобрение.

Следват две ЯМР с различни диагнози, две биопсии и накрая тежката присъда: остеосарком.

Започва дълга, изтощителна и болезнена битка: химиотерапия, лъчетерапия и накрая ампутация на крака.

Въпреки всичко Христо не се предава. Със сила, която вдъхновява всички около него, той гледа напред и мечтае не за лукс или привилегии, а за нещо, което мнозина приемат за даденост:

Да може отново да направи крачка.

За да се случи това, Христо се нуждае от високотехнологична протеза на стойност 139 300 лева. Това не е просто медицинско средство това е неговата възможност за нов живот, за самостоятелност, за връщане към нормалното ежедневие, към мечтите му.

Всяка помощ е важна – всяко дарение, всяко споделяне на историята му, всяка дума на подкрепа. Заедно можем да му дадем шанс да се изправи, да върви, да живее.

Лична сметка:

Христо Крумов Иванов

IBAN: BG67UBBS81551015488920

Основание: дарение



Revolut: https://revolut.me/hristoxlwz



Дарителска Кампания



https://pavelandreev.org/bg/ campaign/krahka-jivot-sled- bolkata-za-hristo



Всяка помощ е крачка към нов живот за Христо.

