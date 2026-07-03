Христов: Да не бъркаме досиетата с Комисията по досиетата. Огромният масив от документи е надеждно съхранен

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Комисията по досиетата е отдавна изчерпала се структура с бюджет от 2,8 млн. евро годишно. Тя отдавна изпълни своята мисия и практически не функционира в момента, каза вицепремиерът Иво Христов по време на блицконтрола в парламента в отговор на Станислав Анастасов от ДПС относно намеренията за закриването на комисията в проектобюджета.

Това, което ние предлагаме, съвсем не е да се закрие достъпът до досиетата, а обратното - да го демократизираме и улесним, като дигитализираме досиетата и ревизираме закона, така че всеки от нас да може да чете това, което го интересува, посочи вицепремиерът.

Бих предложил да не бъркаме досиетата с Комисията по досиетата. Досиетата е огромен масив от документи от близкото минало, които са надеждно съхранени и до които има гарантиран законов достъп със съответната процедура, каза той.

Досиетата вече се изчерпаха, те са прочетени. Трябва да отворим досиетата от последните години - това очакват хората и за това гласуваха, добави Христов. По думите му достъпът до досиетата остава при сегашния режим, докато бъдат реформирани в посока повече публичност и по-лесна достъпност.

В проектобюджета, публикуван на сайта на Министерството на финансите, е записано, че до 15 септември т.г. трябва да се разработи предложение за нормативни промени за закриване на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и преминаване на дейността ѝ към Държавна агенция „Архиви“, посочва БТА.

Тази седмица общественици изразиха несъгласие със закриването на комисията и определиха намерението на правителството като "отнемане на правото на прозрачност" и "защита на олигархическия модел".

Редактор "Екип на Петел",

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