Хроничното безсъние ускорява стареенето на мозъка

Хроничното безсъние може да бъде опасно не само за съня – то може да ускори стареенето на мозъка, сочат нови изследвания, цитирани от Еuronews.

Хората, страдащи от хронично безсъние – тоест такива, които имат проблеми със съня поне три нощи седмично в продължение на три месеца или повече – имат с 40% по-висок риск да развият деменция или леки когнитивни нарушения в сравнение с тези, които спят нормално. Това показва проучване, публикувано в списание Neurology, цитирани от България он ер.

Според анализа хроничното безсъние е свързано с допълнителни 3,5 години мозъчно стареене.

"Резултатите допълват растящите доказателства, че сънят не е просто почивка – той е и фактор за устойчивостта на мозъка", коментира д-р Диего З. Карвальо, невролог от клиниката Mayo в САЩ и съавтор на изследването.

Деменцията засяга около 57 млн. души по света

Екипът му проследил 2750 възрастни американци, които били когнитивно здрави, в продължение на близо шест години. От тях 16% били диагностицирани с безсъние.

Участниците редовно преминавали тестове за памет и мисловни умения, а част от тях – и мозъчни сканирания. В крайна сметка 14% от хората с безсъние развили деменция или когнитивни нарушения, срещу 10% при тези без проблеми със съня.

"Наблюдавахме по-ускорен упадък в мисловните способности и промени в мозъка, които подсказват, че хроничното безсъние може да е ранен предупредителен знак или дори фактор, допринасящ за бъдещи когнитивни проблеми", каза Карвальо.

Резултатите остават валидни дори след като учените отчетат фактори като възраст, високо кръвно налягане, сънна апнея и употреба на медикаменти за сън, предаде БГНЕС.

Хроничното безсъние и лошото качество на съня увеличават риска също от високо кръвно налягане, сърдечни заболявания, диабет, депресия и затлъстяване.

Според Световната здравна организация (СЗО) деменцията засяга около 57 млн. души по света, докато безсънието – приблизително 16,2% от населението в страните, за които има надеждни данни.

