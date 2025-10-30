Хубавото време се задържа и в четвъртък

Снимка: Пиксабей

Днес ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на места в низините и котловините видимостта временно ще е намалена. Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи. Ще духа слаб, в Североизточна България до умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София – около 17.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, а на 2000 метра – около 10.

По Черноморието ще е предимно слънчево, преди обяд на отделни места с намалена видимост. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 18-19 градуса. Температурата на морската вода е 17-18 градуса, на север от нос Калиакра – 15. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В петък и събота времето ще бъде предимно слънчево и почти тихо. Ще има разкъсана висока облачност, а в нощните часове и рано сутринта в отделни райони в низините и котловините ще се образува мъгла или ниска облачност, на повече места покрай Дунав през втория ден. Минималните температури ще се повишат слабо и ще са предимно между 3 и 8 градуса, а максималните в петък ще бъдат предимно между 17 и 22 градуса, в събота с 1-2 градуса по-ниски.

