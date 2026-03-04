Художествената гимнастика събира елита във Варна

снимка: ДКС

Град Варна отново е в центъра на европейската художествена гимнастика. От 5 до 8 март морската столица е домакин на първото заседание на новоизбрания Технически комитет към Европейската гимнастика – органът, който определя развитието на спорта в Европа.

Кулминацията е на 6 март с официалния жребий за предстоящото Европейско първенство по художествена гимнастика, което също ще се проведе във Варна в края на май.

С това градът затвърждава ролята си на водещ домакин на престижни международни събития в художествената гимнастика, предаде Радио Варна.

