Хулио Веласкес: Доминирахме от начало до края

кадър: Спорта;

Наставникът на Левски Хулио Веласкес бе много доволен от победата на тима с 3:1 над Берое и най вече от играта на футболистите му. Испанецът е на мнение, че “сините” са имали пълно превъзходство и заслужено са взели успеха.

“Доминирахме от начало до края. Направихме много добър мач и контролирахме играта. До края обаче не успяхме да материализираме повечето шансове, които имахме. Като не успяхме да вкараме втори гол по-рано, допуснахме изравняване. Реакцията ни обаче бе невероятна”, каза за Спортал Веласкес.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!