Хулио Веласкес: Вкараха хубав гол в един добър момент

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес коментира във видимо недобро настроение загубата с 0:1 от ЦСКА във Вечното дерби.

Испанският специалист подчерта, че "сините" са били по-добри през първото полувреме, докато във второто футболът почти не се е играл и отборът се е подвел по червените.

"Имаше две тотално различни полувремена. През първата част се игра футбол, бяхме много по-добри. Нормалното беше да се оттеглим с по-добър резултат на почивката. Много ми хареса отбора през първото полувреме. Второто полувреме нямаше футбол", започна Веласкес.

Веласкес недоволства от накъсаната игра

"Трябва да благодарим на феновете - изтърпяха накъсванията, които не принадлежат на този спорт. Много нарушения, спирания на играта. В края на мача беше невъзможно да поддържаме ритъм. Вкараха хубав гол в един добър момент. Вкараха ни, когато загубихме фокус заради едно от многото спирания на играта", допълни той.

"Най-отговорният е треньорът, както винаги казвам. През второто полувреме имаше много прекъсвания, трябваше да се настроим за това на по-ранен етап, но при толкова спирания не знаеш дори в коя минута на мача се намираш. Не трябваше да отговаряме по този начин. В последните минути не се справяхме в детайлите, защото се подведохме по техния начин на игра. Малко игрово време, много накъсвания. Честито на съперника. Горд съм с моите играчи. От всичко трябва да си извлечем поуките. Извинявам се на феновете, защото бяха невероятни. Съжалявам, че не им донесохме радост", добави Веласкес.

"Вдигаме главите и да не забравяме, че сме на заслуженото първо място. Продължаваме напред и мислим положително. Преди мача говорихме, че ще поддържат досегашната си система на игра. В момента, в който излязоха съставите, знаехме как ще изглеждат. Разбрахме промените им. Обърнахме внимание на това", категоричен бе той пред Bulgaria ON AIR.

Георги Костадинов за напрежението през второто полувреме

Лидерът в отбора на "Левски" Георги Костадинов не пожела да коментира мелето през второто полувреме. "Мечката" беше едно от главните действащи лица.

"Днес просто се подадохме на провокациите. Не искам да обръщам внимание на такива ситуации, стават по време на такива мачове. Трябва да гледаме напред", лаконичен бе той.

"Ще направим анализ, ще видим къде сбъркахме. Първото полувреме беше доста добро за нас, но това не беше достатъчно. Този мач трябва да ни е обеца на ухото", коментира Костадинов.

