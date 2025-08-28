Хулио Веласкес след тежката загуба: Имаше голяма разлика в класите

кадър: Спортал

Треньорът на Левски Хулио Веласкес призна, че е имало голяма разлика в класите между двата отбора в днешния мач. Левски загуби и реванша с 1:4.

"Честно казано, имаше голяма разлика в класите на двата отбора днес. Първите пет минути решиха всичко, този съперник не прощава. Ние започнахме зле мача, направихме грешки. След това бе много трудно, линиите бяха далеч, не бяхме точни нито с топката, нито без нея. На полувремето си говорихме, че трябва да забравим резултата и да изиграем мача за честта на отбора. През второто полувреме видяхме съвсем различен отбор. Мисля, че моите футболисти се постараха да направят по-добър резултат и се бориха до края", бяха първите думи на испанския специалист след мача.

"Мисля, че като цяло направихме добро участие в европейските турнири и можем да се гордеем с футболистите. Направихме отлични мачове срещу Беер Шева. Играхме страхотно и срещу Брага, като само малшансът или това, че не ни свириха дузпа ни попречи в реванша. Срещу Сабах бяхме определено по-добри и имахме ярко предимство над съперника. С АЗ Алкмаар може би всичко се реши от тези два гола, които допуснахме в София. За мача тук ме боли, че не успяхме да дадем надежда на всички тези хора, които са пътували да ни подкрепят. Още настръхвам заради начина, по който ни подкрепиха днес и във всички мачове досега. Можем да се гордеем с отбора и с публиката", каза още за БТА Хулио Веласкес.

