Хванаха 11-годишен да краде пари от раниците на свои съученици в Крумовград

снимка: Булфото

11-годишен от Крумовград открадна за 10 дни от свои съученици 115 лева.

Парите са вземани от раници в класната стая.

Кражбите са разкрити след сигнал в Районното полицейско управление, че в продължение на повече от седмица от чантите на децата изчезват различни суми.

В хода на проверката е станало ясно, че 11-годишният е прибирал парите в моменти, когато раниците са били оставени без надзор, предаде БНТ.

Част от откраднатите 115 лева са предадени с протокол, съобщиха от полицията в Кърджали.

Работата по случая продължават инспектор от Детска педагогическа стая и местни криминалисти.

От ръководството на училището, където е станала кражбата, отказаха коментар.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!