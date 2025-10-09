реклама

Хванаха 16-годишен без книжка и с автомобил с чужди табели във Варненско

09.10.2025 / 09:33 1

Снимка: Пиксабей

16-годишен младеж от село Гроздьово е задържан за срок до 24 часа. Това съобщават от ОД на МВР - Варна. Униформени от сектор „Пътна полиция“ спрели вчера за проверка момчето, което управлявало лек автомобил. 

Инспекцията показала, че той е неправоспособен и управлява МПС с поставени чужди регистрационни табели. По случая е образувано бързо производство. Работата по случая продължава под наблюдението на прокуратурата.

25-годишен мъж пък е задържан в полицейския арест на РУ - Девня за шофиране след употреба на алкохол. Той бил спрян за проверка вчера в село Радан Войвода и при тест с алкодрегер станало ясно, че се е качил зад волана пиян. Срещу него е образувано бързо производство.

 

kris (преди 30 секунди)
Рейтинг: 516048 | Одобрение: 95368
Така са сиганята там....Защото отдавна няма ТВУ.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
0
skokos (преди 12 минути)
Рейтинг: 13916 | Одобрение: 2321
И сега ко прайм. Не могат да му вземат книжката, той няма. Не могат да му свалят номерата и такива няма. Голям майтап. Една глоба, ама от се пари, той на 16 и работа няма.

