Хванаха 16-годишен без книжка и с автомобил с чужди табели във Варненско

Снимка: Пиксабей

16-годишен младеж от село Гроздьово е задържан за срок до 24 часа. Това съобщават от ОД на МВР - Варна. Униформени от сектор „Пътна полиция“ спрели вчера за проверка момчето, което управлявало лек автомобил.

Инспекцията показала, че той е неправоспособен и управлява МПС с поставени чужди регистрационни табели. По случая е образувано бързо производство. Работата по случая продължава под наблюдението на прокуратурата.

25-годишен мъж пък е задържан в полицейския арест на РУ - Девня за шофиране след употреба на алкохол. Той бил спрян за проверка вчера в село Радан Войвода и при тест с алкодрегер станало ясно, че се е качил зад волана пиян. Срещу него е образувано бързо производство.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!