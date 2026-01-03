Хванаха 16 шофирали след употреба на алкохол и 10 – под въздействие на наркотици

Снимка: Булфото

През изминалото денонощие са установени 16 шофьори, качили се зад волана след употреба на алкохол – шест от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а 10 са управлявалите с над 1,2 на 1000, един е отказал тестване, показват междинните резултати от специализираната полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата, публикувани на сайта на МВР.

Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 10 шофьори, а трима са отказали да бъдат тествани.

В рамките на специализираната полицейска операция са проверени общо 13 423 моторни превозни средства, посочва БТА. Извършен е контрол на 15 130 водачи и пътници. Съставени са 3313 фиша и 405 акта за установени административни нарушения, посочват от МВР.

През изминалата година са загинали 456 души, а 8281 са ранени при 6647 катастрофи, съобщиха от Министерството на вътрешните работи (МВР) на сайта си. Трима души са загинали, а девет са ранени при девет катастрофи в последния ден на 2025 г.

