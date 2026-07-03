Хванаха 20-годишен шофьор без книжка в Рибново

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Мъж на 20 години от село Рибново е установен да управлява лек автомобил „Мерцедес“ без книжка. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

На 2 юли около 20:50 ч. в Рибново, от органите на реда е проверен лек автомобил „Мерцедес“ с 20-годишен водач от същото село. В хода на извършената проверка е установено, че мъжът шофира без свидетелство за управление на МПС, посочва Дарик.

Образувано е бързо производство.

Редактор "Екип на Петел",

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