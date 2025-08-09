реклама

Хванаха 21 непълнолнолетни при нощна проверка по плажните заведения във Варна

09.08.2025 / 14:16 2

снимка ОДМВР-Варна

МВР извърши десета проверка по плажните заведения във Варна за сезона, съобщиха от ОДМВР - Варна. 

Инспекцията е осъществена от служители на „Криминална полиция“ и екипи на Първо и Второ РУ. Целта на операцията отново бе установяване на малолетни и непълнолетни лица – без придружител, след 22 часа; установяване на лица разпространяващи наркотични вещества.

При проведената специализирана полицейска операция на крайбрежните заведения във Варна, бяха проверени: пет питейни заведения и 380 бр.  лица. Бяха установени 21 бр. непълнолетни – съставени са 14 бр. АУАН и три протокола за чл.65 от ЗМВР.

Инспектиращите служители на реда констатираха добра тенденция за намаляване на броя на непълнолетни без придружител, след 22 часа и наличието на декларации от родителите, в повече деца. Проверките, за установяване на нарушения по крайморските заведения, ще продължат до края на  летния сезон. 

 

0
0
Серж (преди 14 секунди)
Рейтинг: 220682 | Одобрение: 44007
Тези освен да гонят хлапетиите по дискотеките, нещо друго вършат ли?...:errm:
0
0
уйчо (преди 24 минути)
Рейтинг: 114984 | Одобрение: 5409
Снимката кърти, с ръчичката върху колата, ракурса на задържаната малолетна и надписа за пореден път "LICE".

