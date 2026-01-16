Хванаха 25-годишен мъж от Белослав с крадена кола

Снимка: Пиксабей, илюстративна

25-годишен жител на Белослав се е озовал вчера в ареста на Второ РУ. Младият мъж е установен като извършител на кражба на лек автомобил, а справката в масивите на вътрешното ведомство показва, че е криминално проявен и осъждан, съобщават от ОД на МВР - Варна.

Ден по-рано в полицейското управление е бил получен сигнал за изчезналата кола. Бързата реакция на криминалистите довела до откриването на возилото и задържане на извършителя. Лекият автомобил е върнат на собственика си, а срещу крадецът е започнато досъдебно производство.

Два автомобила с прекратени регистрации са засечени също вчера, докато са се движили в Игнатиево и на пътен възел „Летище“.

Полицаите от РУ Аксаково са образували заявителски материали по случаите. Установено е, че водачите им – на 32 и 35 години, не са сключили застраховка на леките си коли.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!