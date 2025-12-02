Хванаха 26-годишен румънец да шофира пиян във Варна
Снимка: Пиксабей
26-годишен румънец е бил спрян от автопатрул на Пето РУ за проверка 26.
Младият мъж бил на еднодневна разходка до Варна, но при последвалата проверка с техническо средство се оказало, че е седнал зад волана след употреба на алкохол.
Пътните полицаи му издали талон за лабораторно изследване, но той отказал такова, съобщават от ОД на МВР - Варна.
Задържан е за срок до 24 часа, а автомобилът е иззет и откаран на паркинг на полицията.
По случая е образувано бързо производство.
