Хванаха 26-годишен румънец да шофира пиян във Варна

02.12.2025 / 14:58 1

Снимка: Пиксабей

26-годишен румънец е бил спрян от автопатрул на Пето РУ за проверка 26.

Младият мъж бил на еднодневна разходка до Варна, но при последвалата проверка с техническо средство се оказало, че е седнал зад волана след употреба на алкохол. 

Пътните полицаи му издали талон за лабораторно изследване, но той отказал такова, съобщават от ОД на МВР - Варна.

Задържан е за срок до 24 часа, а автомобилът е иззет и откаран на паркинг на полицията. 

По случая е образувано бързо производство.

 

Серж (преди 19 минути)
Само така! Хайде сега и една ефективна присъда по бързата процедура!!Гняв Карат, като ненормални по пътищата тия мамалигари. ..Гняв

