Хванаха 26-годишен шофьор от Варна с положителна проба за алкохол

Снимка: Булфото

Малко след полунощ вчера - 19 февруари, служители на Трето РУ спрели за проверка лек автомобил, шофиран от 26-годишен варненец.

В рамките на инспекцията тестът за алкохол показал, че шофьорът е седнал зад волана след употреба на спиртни напитки - 1,63 промила алкохол, съобщават от Областната дирекция на МВР във Варна.

По случая е образувано бързо производство, а колата е предадена с протокол.

