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Хванаха 35-годишна жена на мотопед без регистрационни номера, втори път отказва тест

19.06.2026 / 11:55 0

Снимка: ОДМВР-Варна

Полицейски служители спрели вчера следобед за проверка жена на 35-годишна възраст. Тя управлявала мотопед без регистрационни номера и повторно отказала да ѝ бъде извършена проверка с техническо средство за употреба на наркотични вещества и техните аналози. Това съобщават от Областната дирекция на МВР във Варна.

Жената не се съгласила и да бъде подложена на изследване чрез вземане на кръвна проба. По случая е образувано досъдебно производство.

Междувременно в село Цонево, по време на провеждаща се специализирана полицейска операция, е спрян за проверка шофьор. 

Установено е, че 47-годишният мъж управлява автомобил, който не е регистриран по надлежния ред. Образувано е бързо производство.

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