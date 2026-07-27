Хванаха 43-годишна жена с наркотици, предназначени за продажба във Варна

Снимка: Булфото

Различни по вид наркотични вещества, предназначени за разпространение, са открити при полицейска инспекция, извършена от униформени служители на Първо РУ. При проверката в петък е задържана 43-годишна жена, съобщават от Областната дирекция на МВР във Варна.

В нея били намерени различни по вид наркотични вещества, разпределени в отделни пликчета и полиетиленови опаковки. Експертната справка установила, че иззетите вещества са 16,76 грама марихуана, 7,06 грама метамфетамин и известно количество кокаин.

По случая е образувано досъдебно производство, а нарушителката е задържана за срок до 24 часа.

Марихуана е иззета и при контролни действия, предприети от полицаите на РУ – Девня. На 23 юли около 12:45 ч. в Девня е проверен мъж на 42 години, известен на МВР, който доброволно предал пликче със суха зелено-кафява тревиста маса. Видът на веществото е установен с експертна справка.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо производство.

Редактор "Екип на Петел",

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