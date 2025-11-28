реклама

Хванаха 50-годишен мъж да шофира с 2,44 промила

Снимка: Пиксабей, илюстративна

50–годишен жител на Суворово, управлявал лек автомобил, е задържан в РУ Девня за срок до денонощие. Той бил спрян за проверка вчера надвечер и при направената инспекция от служителите на реда с алкотест униформените установили, че мъжът се е качил зад волана след употреба на алкохол – 2,44 промила, съобщават от ОД на МВР - Варна. 

Издаден му е талон за кръвна проба и по случая е образувано бързо производство.
 
Преди дни в хода на полицейска проверка от служители на Четвърти РУ е задържан за срок до 24 часа 39-годишен мъж. 

В него при обиск били намерени наркотични вещества – марихуана, доказано с експертна справка. 

Срещу мъжът – жител на Белослав, е образувано бързо производство.

 

