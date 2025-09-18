Хванаха бракониер, ловял риба в Дунав с електричество

Булфото

След множество сигнали до централата на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) в София, до сектор „Рибарство и контрол“ в Монтана и до Румънската агенция за риболовен контрол за мъж, който от седмица извършва улов на риба с електричество в Дунав, в последните дни бяха предприети засилени проверки в реката и въпросният бракониер беше заловен, съобщи пред журналисти Ростислав Василев, началник на сектор „Рибарство и контрол“ към ИАРА-Монтана.

При наблюдение и обход в ранните часове вчера на километър 751 по течението на Дунав в землището на село Орсоя, община Лом, е била забелязана лодка без отличителни знаци, която се движела зигзагообразно по фарвартера на реката. Инспекторите от ИАРА-Монтана се приближили до нея и опитали да направят проверка, но мъжът в лодката запалил двигателя и потеглил към румънския бряг. Оттам обаче бил посрещнат от катер на румънската риболовна агенция АНПА, при което тръгнал отново към българския бряг. По средата на Дунав срещу него излязъл втори катер на румънския контролен орган и така заграден от три страни бракониерът бил заловен. В лодката били намерени пособия за електроулов и уловена риба. Той е задържан от румънските власти, уточни Василев, цитиран от БТА.

След анализ на ситуацията било изяснено, че нарушителят е ловил риба с електричество в Дунав цяло лято.

Ростислав Василев съобщи, че от началото на годината в област Монтана досега няма установени бракониери, които да извършват стопански риболов с хрилни мрежи във вътрешни водни обекти. Регистрирани са 15 нарушители. Повечето от тях са любители рибари, които хванали количества над разрешените, и рибари, които ловели риба с въдици, без да имат риболовен билет.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!