Хванаха чужденци, опитали да внесат в страната 20 бойни пистолета

Снимка: МВР

Гранични полицаи задържаха на ГКПП „Капитан Андреево“ чужди граждани, опитали да внесат в страната 20 бойни пистолета, съобщават от МВР. На пункта за влизане в страната на 15 юли служители на „Гранична полиция“ селектирали за проверка автобус с турска регистрация, превозващ пътници от Турция до Полша.

Преди паспортния контрол двама чужденци оставили две кожени раници в кош за боклук, намиращ се до входа на автобусния терминал. Граничните полицаи незабавно ги задържали, а в раниците открили 20 бойни пистолета.

При проверка на автобуса, извършена съвместно с митнически служители, е установено наличието на тайник със значителни размери, който в момента на извършване на проверката е бил празен.

За открития тайник е наложена принудителна административна мярка за временно спиране от движение на превозното средство и е отнето свидетелството за регистрация и регистрационните номера.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура - Хасково. Двамата чужди граждани са привлечени в качеството на обвиняеми за контрабанда на огнестрелно оръжие.

Редактор "Екип на Петел",

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