Хванаха дрогиран и пиян шофьор зад волана посред нощ край Варна

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След употреба на амфетамин, метамфетамин и алкохол, 33-годишен мъж, известен на МВР, е засечен зад волана, въпреки че е бил лишен от право да управлява моторно превозно средство по административен ред.

В гр. Долни чифлик при контролни действия от екип на Четвърто РУ, извършени в понеделник около 23:25 ч., мъжът е бил изпробван с техническо средство, което отчело положителен резултат за употреба на наркотични вещества, а последвалата проверка с „Алкотест“ отчела над 1,2 промила.

Водачът отказал да даде кръвна проба за химичен анализ. За констатираните престъпления са образувани едно бързо производство и два заявителски материала, съобщиха от варненската полиция.

Редактор "Екип на Петел",

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