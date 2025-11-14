Хванаха двама мъже, шофирали пияни

Снимка: Пиксабей

46-годишен жител на село Близнаци и варненец на 54 години попаднаха в полицейските арести на РУ Аксаково и Четвърто РУ.

При извършена проверка служителите на Пътна полиция установили, че двамата са управлявали леки автомобили, след като са употребили алкохол над допустимите по закон граници, съобщават от ОД на МВР - Варна.

Инспекцията на водачите е извършена вчера вечерта, а единият нарушител е отказал лабораторно изследване.

По случаите са образувани бързи производства.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!