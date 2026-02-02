Хванаха двама мъже, задигнали над 20 овце и агнета за 7000 евро през покрива на ферма

Булфото

Двама мъже са задържани и привлечени към наказателна отговорност за кражбата на 20 овце и агнета от ферма. Посегателството е станало в село Бистра, Търговищко, съобщават от районната прокуратура.

В ранните часове на 26 януари с товарен автомобил двамата отишли в района на стопанството, повредили здраво направената ограда, а след това и покрива на постройка, откъдето извадили 20 овце и агнета от породата „Ил дьо Франс“. Натоварили ги в камиона и ги закарали в град Попово. Там ги продали на търговец на селскостопански животни, посочват от държавното обвинение.

Сигнал е подаден още същия ден от собственика на стопанството. Стойността на откраднатите животни е изчислена приблизително на 7000 евро. Незабавно започва разследване на случая и извършителите са заловени. Част от откраднатите животни също са намерени.

За един от задържаните – Д.М. (34 г.), престъплението е извършено в условията на опасен рецидив. Той е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия случая прокурор. Искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение спрямо него е внесено в Районния съд в Търговище. Вторият обвиняем – С.Р. (18 г.), не е известен на органите на реда. Той не е осъждан и спрямо него е взета мярка за неотклонение „подписка“.

Предстои днес съдът да разгледа искането на прокуратурата за задържане под стража на Д.М. и да определи дали то е основателно.

Според Наказателния кодекс извършеното от двамата мъже се наказва с „лишаване от свобода“ за срок от 3 до 15 години, предаде Нова тв.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!