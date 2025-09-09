Хванаха дядо от Горни Богров с цял боен арсенал в колата

снимка: Булфото

На 8 септември, около 1.50 ч., в столичното Пето РУ бил получен сигнал за съмнителни лица в местността "Песъка“ в с. Горни Богров, съобщиха от МВР. Пристигналите на място униформени служители били посрещнати от председателя на ловната дружина в района, който ги насочил към двама души – 73-годишен мъж и непълнолетно момче, придвижващи се с джип.



Пред полицаите председателят на ловната дружина разказал, че същата нощ забелязал двамата непознати, усъмнил се, че са бракониери и потърсил съдействие от полицията.



При последвалата проверка служителите на реда установили, че мъжете до автомобила са дядо и внук. В близост до тях намерили огнестрелно дългоцевно оръжие с прикрепена оптика, както и три броя пълнители с боеприпаси, извън куфар за съхранение. 73-годишният мъж представил разрешително за притежаваното от него оръжие, предава Фокус.



При обиск на автомобила били намерени гилзи и убит див заек. Оръжието и боеприпасите били иззети, а тялото на животното е предадено на служители от Регионална дирекция по горите. Мъжът е санкциониран с констативен протокол и акт за ловуване на дребен дивеч без издадено разрешително и в забранените срокове за лов. Работата по случая продължава.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!