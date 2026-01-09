Хванаха фалшиво 100 евро в Кюстендил

Пиксабей

Хванаха фалшиво евро в Кюстендил, съобщиха от полицията.

На 8 януари е подаден сигнал от 27-годишен мъж.

Той е предоставил банкнота от 100 евро, с която му е изплатена печалба в игрална зала.

За случая е уведомена прокуратурата, предаде "Дарик".

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!