Хванаха фалшиво 100 евро в Кюстендил
09.01.2026 / 10:36 0
Пиксабей
Хванаха фалшиво евро в Кюстендил, съобщиха от полицията.
На 8 януари е подаден сигнал от 27-годишен мъж.
Той е предоставил банкнота от 100 евро, с която му е изплатена печалба в игрална зала.
За случая е уведомена прокуратурата, предаде "Дарик".
