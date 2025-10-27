Хванаха кола във Великотърновско, издирвана от властите в Румъния
27.10.2025 / 11:22 0
Пиксабей
Хванаха кола в Павликени, издирвана от властите в Румъния, съобщиха от полицията.
Колата е установена на 26 октомври вечерта в гараж на бивше предприятие.
Работата по случая продължава под наблюдението на прокуратурата, предаде "Дарик".
