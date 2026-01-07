Хванаха мъж от Шумен, напазарувал си с фалшиво 50 евро

Пиксабей

Криминалисти от Шумен установиха мъж, прокарал в обращение неистинска евро банкнота, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Работата по случая е започнала на 5 януари след получен сигнал от собственик на търговски обект в града. По негови данни малко преди 16:00 часа на 2 януари мъж е посетил магазина му, купил си е безалкохолно и си платил сметката с банкнота от 50 евро. Малко по-късно, при отчитане на оборота, собственикът на търговския обект се усъмнил, че банкнотата е фалшива и я предал в полицейското управление в Шумен.

Криминалисти от града влезли в дирите на местен жител. Вчера 35-годишният мъж е установен и задържан.

В хода на предприетите оперативни действия, осъществени под надзора на прокурор от Окръжната прокуратура в Шумен, е извършено претърсване в обитаваното от него жилище в града. Намерени и иззети са още две неистински банкноти с номинал от 50 евро.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава, предаде БТА.

