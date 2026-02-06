Хванаха мъж в Кюстендилско, издирван от Интерпол-Албания

Снимка: Булфото

Спипаха 69-годишен мъж, издирван от Интерпол-Албания, съобщиха от полицията.

Той е установен на 5 февруари от униформени от Районните управления от Бобов дол и Кюстендил.

Задържаният е с двойно гражданство - българско и албанско и адрес в столицата, посочва Дарик.

Спрямо него има наложена мярка от албанските власти „задържане“ с цел екстрадиране за извършено престъпление, свързано с нелегална миграция, и е обявен за общодържавно издирване от Интерпол-България за установяване на адрес.

Уведомена е издирващата го структура.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!