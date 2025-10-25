Хванаха над 300 000 кутии контрабандни цигари

снимка МВР

При проверка на товарен автомобил гранични полицаи и митническите служители са установили 6,158 млн. къса цигари (307 900 кутии) без български акцизен бандерол, укрити в дървени плоскости, съобщиха от МВР. Контрабандните тютюневи изделия са на стойност 2 309 250 лева и са задържани, предаде БТА.

На 23 октомври на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Капитан Андреево“ е пристигнал за влизане в България товарен автомобил „Скания“ с литовски регистрационен номер, управляван от 55-годишен беларуски гражданин с литовско разрешение за пребиваване. Водачът е представил документи, че превозва плоскости от Турция през България за Чехия.

В Главна дирекция „Гранична полиция“ предварително е получена информация за същия товарен автомобил, според която той ще се използва за незаконна дейност, затова граничните полицаи на „Капитан Андреево“ са поискали да бъде извършена щателна проверка на камиона, допълниха от МВР. По случая е образувано разследване от митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.

По-рано тази седмица от Агенция "Митници" съобщиха, че две проверки на регистрирани багажи на летище „Васил Левски“ в София са установили общо 20 хил. къса (хиляда кутии) контрабандни цигари, предназначени за Великобритания.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!