Хванаха пиян да шофира мотопед из Варна с номера от хартия

Булфото

Двама пияни шофьори на лек автомобил и на мотопед са попаднали в полицейските арести за срок до 24 часа, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

При извършена проверка, пътните полицаи на Първо РУ във Варна и на РУ в Аксаково установили, че водачите са консумирали алкохол, с концентрация над 1,2 промила в издишания въздух.

Освен, че пробата за алкохол била 1,95 промила на шофьора, обикалял варненските улици с мотопед, а в допълнение двуколесното превозно средство било с регистрационна табела, изписана върху хартия.

Инспекциите на шофьорите - на 35 и 41-годишна възраст, са извършени във вчерашния ден. По случаите са образувани досъдебни производства.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!