Хванаха почерпен варненец да шофира с много над допустимите по закона граници

Булфото

40-годишен варненец попадна в полицейския арест на Второ РУ след извършена проверка от служители на Пътна полиция, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

При инспекцията униформените установили, че мъжът управлява лекия си автомобил, след като е употребил алкохол, много над допустимите по закон граници.

Проверката на водача е извършена вчера вечерта, а на нарушителят е направено лабораторно изследване. По случая е образувано досъдебно производство.

От полицията съобщават и за друг случай, при който преди дни служители на Четвърто РУ извършили проверка на 38-годишен жител на Аспарухово. Той пък е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа, след като у него са намерени метамфетамин, марихуана и гриндер, видно от направените експертни справки.

Срещу мъжа е образувано досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!