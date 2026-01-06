Хванаха почерпен варненец да шофира с много над допустимите по закона граници
Булфото
40-годишен варненец попадна в полицейския арест на Второ РУ след извършена проверка от служители на Пътна полиция, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.
При инспекцията униформените установили, че мъжът управлява лекия си автомобил, след като е употребил алкохол, много над допустимите по закон граници.
Проверката на водача е извършена вчера вечерта, а на нарушителят е направено лабораторно изследване. По случая е образувано досъдебно производство.
От полицията съобщават и за друг случай, при който преди дни служители на Четвърто РУ извършили проверка на 38-годишен жител на Аспарухово. Той пък е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа, след като у него са намерени метамфетамин, марихуана и гриндер, видно от направените експертни справки.
Срещу мъжа е образувано досъдебно производство.
Редактор "Екип на Петел", "За нас"
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!