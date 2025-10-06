Хванаха рецидивист от Варна, откраднал храна от супермаркет за около 500 лева

снимка: МВР

46-годишен рецидивист от Варна е заловен от екип на Първо РУ след извършена от него кражба на хранителни стоки за около 500 лева от супермаркет.

Автопатрулът, който е проверил мъжа е установил нарушението и го е отвел в районното, а няколко часа по- късно дошъл и управителят на търговския обект да подаде сигнал.

Вещите обект на престъпление били върнати на тъжителя, а по случая е образувано досъдебно производство, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

