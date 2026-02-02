Хванаха с допинг италианска състезателка и я отстраниха от Зимните олимпийски игри

илюстрация: Wikijunkie, Уикипедия

Италианската биатлонистка Ребека Паслер беше изключена от Зимните олимпийски игри в Милано Кортина 2026, след като даде положителна проба за забранени вещества четири дни преди началото на игрите, съобщи Националният олимпийски комитет на Италия (CONI).

По-рано в понеделник италианската антидопингова агенция съобщи, че спортистката е дала положителна проба за забранени вещества летрозол и метанол, което е първият положителен тест на спортист, откакто националните отбори започнаха да пристигат в северния италиански град за началото на игрите на 6 февруари.

„След като получи уведомление от Международната агенция за тестване, че спортистката Ребека Паслер е дала положителна проба, CONI нареди незабавното ѝ изключване от отбора, състезаващ се на Олимпийските игри в Милано Кортина 2026“, се казва в изявление на CONI, цитирани от БТА.

„Италианският национален олимпийски комитет си запазва правото да оцени, където е възможно, евентуална замяна“, добавиха от комитета.

24-годишната Паслер, чийто най-добър резултат беше 11-то място в щафетата 4x6 км за жени на Световното първенство по биатлон през 2024 г., сега може да се изправи пред продължителна забрана за състезания.

Положителният тест е удар по имиджа на страната домакин в дните преди старта на Игрите, а президентът на Италианската федерация по зимни спортове (FISI) Флавио Рода заяви, че неговата организация разследва случая.

„Изключително важно е да разрешим този въпрос и да изясним всички недоразумения, които биха могли да окажат сериозно влияние върху кариерата на Ребека и репутацията на федерацията“, каза той в изявление.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!