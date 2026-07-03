Хванаха с допинг осем играчи от отбор на Световното

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Гръмна скандал на Мондиала.

Разочароващото представяне на Тунис на Мондиал 2026 беше белязано от още един скандал. „Картагенските орли“ предизвикаха световна сензация, след като уволниха треньора Сабри Ламуши още след първия мач на Световното първенство (загубата с 1:5 от Швеция). Назначението на Ерве Ренар не даде нужния ефект и след това бяха допуснати поражения от Япония (0:4) и Нидерландия (1:3).

Сега стана ясно, че допингченгетата са намерили забранената субстанция „кленбутерол“ в пробите на осем играчи от отбора. Някои от тях играят за английски отбори, съобщава „Дейли Мейл“. От състава на Световното в английски клубове играят Ян Валери (Шефилд Уензди), Ханибал Межбри (Бърнли) и Анис Бен Слиман (Норич), пише Блиц.

Разследващите органи считат, че допингът е попаднал в организма на въпросните футболисти чрез употребата на месо, което националния тим на Тунис е консумирал по време на престоя си в Мексико.

Според допингченгетата не става дума за умишлена употреба на забранени препарати и заради това не се планира да бъдат наложени наказания на въпросните футболисти. Клубовете на играчите все пак са информирани за случаите.

"Кленбутеролът" се използва за сваляне на мазнини, като същевременно се запазва чистата мускулна маса. В някои държави, включително Мексико, той се използва като стимулатор на растежа за селскостопански животни и по-специално за покачване на мускулна маса при говеда. Има дълга история със спортисти, които са дали положителни проби в Мексико, след като несъзнателно са яли замърсено месо.

Редактор "Екип на Петел",

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