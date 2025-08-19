Хванаха сърбин при опит да превози китайски мигранти през "Кулата"

снимка: МВР, архив

Сръбски гражданин е задържан преди граничния пункт "Кулата", а в автомобила, пътуващ за Гърция, са установени 7 нелегални мигранти от Китай, съобщи БНР.

Акцията е проведена от служители на Гранично полицейско управление - Петрич, като автомобилът е спрян за проверка след анализ на риска.

Сръбският гражданин, който е имал и български документ за самоличност, е превозвал с джип седем граждани на азиатската страна, които са влезли в страната ни незаконно, през зелена граница.

Каналджията е трябвало да ги преведе през шенгенската граница в Гърция, а от там да ги поемат други хора по веригата и от пристанищата в южната ни съседка да им осигури придвижването до вътрешността на Европа.

Мъжът, превозвал незаконно чужди граждани, е в ареста на граничното полицейско управление в Петрич, а мигрантите от Китай са настанени във временен лагер в София.

Това е вторият случай на осуетен опит за нелегален трафик на хора от България към Гърция през граничен пункт "Кулата" за този месец. Преди две седмици граничните полицаи задържаха микробус, пълен с нелегални мигранти, отново от Китай. В нелегалния канал участват хора от няколко държави, включително и от България.

По случаите се води разследване под наблюдението на прокуратурата.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!