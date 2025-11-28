Хванаха се за гушите

Кадър Фб

Горещ онлайн скандал се развихри между журналистката Калина Паскалева и инфлуенсърката Андреа Влъчкова, по-известна като Андреа Банда Банда. Поводът е доста сериозна тема - бюджетът на държавата и протестите, пише Блиц.

Ето какво пише Паскалева в профила си във Фейсбук:

"След като попитах Банда-Банда какво разбират ИНФЛУЕНСЪРИ от бюджет, тя публикува дълъг текст за мен в инстаграм, без да ми споменава името. Вътре има доста слаб анализ, почиващ на неверни съждения.

Пичове ( партийни подръжници ), знам, че единствената ви защита е като обиждате. И затова не ви се получава, и няма да ви се получи политическият живот.

Аз снимки с политически лица по капанчета с чашки нямам - няма да имам.

Оставям такива на Банда, заради които й нямам доверие. Вие си мислете каквото искате - може да са приятели от деца, може да са били в един клас. Но може и да е друго.

Свободата на словото не е валидна само когато си на страната на Продължаваме Промяната и Демократична България, или Спаси София."

В цитирания пост Андреа обяснява, че това, че е инфлуенсър, не означава, че няма основни разбирания за политика и бюжет. Тя напада индиректно Паскалева, напомняйки, че е написала книгата "Дневниците на една ку*ва" и е участвала в "Биг Брадър", за да си вдигне рейтинга.

Паскалева показва и снимки на Андреа с бившия служебен вицепремиер Атанас Пеканов и лидера на "Спаси София" Борис Бонев.

Паскалева излезе с нов относно бюджета, в който отново упреква ПП за заявката им да протестират за бюджета. В него тя не пропуска да спомене "инфлуенсърите", продължавайки индиректно словесната си престрелка с Влъчкова.

