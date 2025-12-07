Хванаха се за гушите по БНТ за Русия и Украйна

Кадър БНТ

Какви са перспективите за мир в Украйна и какво се казва в новата доктрина за сигурност на САЩ, в която за пръв път в модерната история Щатите извадиха Русия от списъка на враговете и я поставиха сред потенциалните партньори.

Темата коментираха в ефира на БНТ международните анализатори Боян Чуков и Чавдар Стефанов, цитира Блиц.

Според Стефанов САЩ и Русия показват все по-голяма близост.

"Последната доктрина на Щатите твърди - Европа ще пропадне. Това го казва и Русия.

Това ми прилича на виц от съветските времена: Американецът казва че има свобода на словото, че може да излезе пред Белия дом и да обиди без проблем президента на Щатите. Руснакът също казва: Аз мога да изляза на Червения площад и също да обидя американския президент.

Това е свободата на словото и в двете страни. Доктрината всеки може да я тълкува както си иска. Факт е, че сръгаха Европа", смята Стефанов.

"Големите европейски медии написаха - ерата след 1945 г. приключи. Влизаме в света на реалната политика. Там 2+2 не прави 4. Там резултатът е колкото ти позволят.

В НАТО 80 процента е на САЩ. Според тях ЕК затрива Европа. Това е американското мнение.

Кой е новият господар на света? Французите и европейците не живеят в реалния свят. Тръмп и Ванс отново го повтарят", посочи Чуков.

"Русия води в Украйна класическа колониална война. Едната цел е да бъде променено следвоенното статукво. Другото е да се спре разширяването на НАТО", смята Стефанов.

Делегацията на Орбан

Чуков коментира и изявлението на Виктор Орбан, който съобщи, че изпраща огромна делегация в Москва, която ще обсъжда следвоенните отношения.

"Дори френски медии коментират новината, че Орбан ще бъде победител в крайна сметка. Той гледа напред.

Европа на този етап няма ресурс да води война с Русия, без помощта на САЩ. Но към момента САЩ нямат никакви подобни намерения.

Орбан се агитира за парламентарните избори. Голямата унгарска компания МОЛ се гласи да купи Лукойл. БМВ си прехвърли завод в Унгария. Китай също вече имат голям завод. Това не е само пропаганда за избори. Това са печеливши политически дивиденти. Около него се събират Фицо и други лидери. Сега се зараждат такива процеси", смята Боян Чуков.

"През 1994 г. беше сключено едно споразумение. САЩ и Русия станаха гаранти за Украйна за собственото й ядрено оръжие. Украйна беше подлъгана от американците. Това показва доколко се спазва международното право", посочи Стефанов, но събеседникът му не се съгласи.

"Това е било меморандум - което значи по желание.

Всички детайли в това Будапещенско споразумение обаче бяха разписани в договор - но впоследствие Украйна еднократно го прекрати.

При една пропаганда всеки си защитава опорната точка - скриваш другата част на истината. Русия има своята - Украйна също", посочи Чуков.

"Американският план е, че все пак САЩ е суверенитет на Украйна. Тръмп иска да спре войната, но за да търгува. Всичко е за да се печелят пари. А всички знаем, че Европа и целият свят имат печален опит от Русия", каза Стефанов.

"Русия също има печален опит от Европа. Хитлер и Наполеон положителен опит ли са?

Една олигархична група около Путин си стикова интересите около друга група около Тръмп. Последният президент на Украйна преди Майдана Янукович е бил привикан в САЩ - това е показателно, че нещо се е готвило.

Уитков и Дмитриев правят бизнес сделка. Тези активи ще бъдат използвани от американците, дори и да бъдат размразени", посочи Чуков.

"В основата на всеки конфликт е пари. Войната на Франция и Русия започна след спор между Наполеон и руския император как да бъде разделена Европа. Путин в момента иска нещо подобно - зони на влияние", каза още Стефанов.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!