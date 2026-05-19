Хванаха шофьор от Нови пазар с 4 вида наркотици

Снимка: ОД на МВР-Шумен

Мъж от Нови пазар е задържан вчера за управление на автомобил под въздействие на наркотични вещества, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР-Шумен.

Около 18,45 часа на пътя Русе-Варна край Нови пазар полицаи спрели за проверка лек автомобил Фолксваген в шуменска регистрация. Зад волана бил 37-годишен местен жител.

Тестът за наркотици показал, че мъжът е управлявал превозното средство след употреба на канабис, кокаин, метамфетамин и амфетамин, предава Шум бг.

Водачът е дал кръвна проба за химичен анализ, задържан е за срок до 24 часа, уточниха от полицията.

