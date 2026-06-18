Хванаха шофьор с фалшива хърватска книжка в Кюстендилско - поръчал я по интернет

Пиксабей

По време на специализирана полицейска акция по пътищата в Кюстендилско 41-годишен мъж от Дупница е бил заловен да шофира с фалшива книжка, съобщиха от МВР.

Проверката е извършена около 20:00 часа в сряда на главен път Е79. При спирането на личния си автомобил водачът представил шофьорска книжка, която изглеждала като издадена в Хърватия, предаде Нова телевизия.

След допълнителна проверка обаче пътните полицаи установили, че документът не е издаден от хърватските власти. По време на последвалите разговори мъжът признал, че се е сдобил с книжката чрез поръчка по интернет.

Фалшивият документ е иззет с протокол за доброволно предаване. По случая е образувано досъдебно производство, а прокуратурата е уведомена.

Редактор "Екип на Петел",

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