Хванаха шофьор с над 2,5 промила алкохол по централен варненски булевард

снимка: МВР

При извършена проверка вчера, около 21.00 часа, екип на Второ РУ установил, че 33-годишен водач на лек автомобил е седнал зад волана след употреба на алкохол – над 2,5 промила.

Инспекцията е извършена на централен варненски булевард и полицаите са образували досъдебно производство за извършеното нарушение на закона.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа, съобщават от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

