Хванаха шофьор с над 3 промила алкохол в Бургас

Шофьор с над 3 промила алкохол е арестуван от органите на реда в Бургас, съобщиха от полицията.

Около 12:50 ч. на 11 септември близо до бл. 1-3 в кв. "Меден Рудник" униформени спрели за проверка лек автомобил с бургаска регистрация, управляван от 56-годишен местен жител.

Направеният му полеви тест за алкохол отчел 3,59 промила в издишания въздух, предава Дарик.

Водачът е задържан за срок до 24 часа.

По случая се води разследване.

