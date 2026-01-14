Хванаха шуменец с 3,05 промила алкохол

снимка: Булфото

59-годишен мъж от Шумен е установен да шофира след употреба на алкохол, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

Мъжът бил зад волана на лек автомобил Фиат и е спрян за проверка малко след 21:30 часа снощи на ул. “Стара планина“ в града, предава Шум бг.

Мъжът бил във видимо нетрезво състояние. Пътните полицаи го тествали с дрегер, отчетени са 3,05 промила алкохол в издишания въздух. Водачът е дал кръвна проба за анализ. Задържан е за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен.

За извършено престъпление по чл. 343 „Б“ ал. 1 от НК е образувано бързо производство.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!