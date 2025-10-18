реклама

Хванаха служители на НКЖИ да крадат ябълки по време на работа

18.10.2025 / 19:56 4

Снимка Булфото

Наш министър разкри нещо тревожно, което е недопустимо за държавен служители.

Петнадесет служители на Национална компания "Железопътна инфраструктура" са заловени да крадат плодове от частна ябълкова градина по време на ремонтни дейности между гарите Дралфа и Търговище. Скандалната новина стана публична днес чрез министъра на транспорта и инфраструктурата Гроздан Караджов, който разпореди незабавна проверка след получен сигнал от граждани.

"Днес получих тревожен сигнал за крайно недопустимо поведение от служители на НК „Железопътна инфраструктура". По време на ремонтни дейности между гарите Дралфа и Търговище, 15 служители от Железопътна секция – Шумен са били заловени да крадат плодове от частна ябълкова градина до железопътната линия", написа министър Караджов вProfileBook профила си.

Ръководството на НКЖИ вече е установило самоличността на всичките 15 замесени служители. В понеделник те ще дадат писмени обяснения, след което им предстоят най-тежките дисциплинарни наказания.

Караджов категорично отхвърли възможността инцидентът да бъде подценяван като незначителен.

"Подобно поведение уронва доверието в институциите и подкопава усилията на всички, които работят почтено в системата. Не приемам това като „дребна нередност" – приемам го като сериозно нарушение на професионалната етика и на доверието на хората", заяви той.

Министърът подчерта, че законът важи за всички без изключения, и благодари на гражданите, които подадоха сигнала. "Само с нетърпимост към подобни прояви можем да изградим институции, на които хората вярват", добави той.

Междувременно Гроздан Караджов се свързал със собственика на градината Теодор Вълчев, който пръв разказал за инцидента, и му поднесъл извинения от името на институцията. Министърът получил и телефона на бащата на Вълчев - човека, подал първоначалния сигнал.

"Утре лично ще му се обадя, за да му се извиня за непристойните и незаконни действия на нашите служители", обеща Караджов, пише dunavmost.com.

 

Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
MrBean (преди 1 минута)
Рейтинг: 192730 | Одобрение: -1985
Колко са взели? По една щайга даса взели,а тоя бурсук открадна поне 30 млн.лв.
0
0
бачо Кольо (преди 4 минути)
Рейтинг: 20298 | Одобрение: 5448
министЕрчето на откраднатите пари от железницата сега и с кражби на плодове ли взе да се занимава-те от на славуца(нарочно го пиша с малка буква щот е дребен като душа плазмодии)котилото са все с хОй да ги сочиш!
Колкото повече,толкова повече!
2
0
skokos (преди 8 минути)
Рейтинг: 14012 | Одобрение: 2327
Веднага да се накажат, постъпили са много лошо. Ама не че са крали, в България всички крадат, а че са ги хванали. 
0
0
kris (преди 8 минути)
Рейтинг: 519936 | Одобрение: 96311
Най-древната професия е прост*тутка. Втората - крадец, а третата е политик. Тя е симбиоза от първите две.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

