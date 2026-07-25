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Хванаха софиянец с над 350 г марихуана в Несебър

25.07.2026 / 15:45 0

Снимки: МВР

Суха зелена тревна маса с тегло 350 г, реагирала при полевия наркотест на марихуана, беше открита и иззета вчера вечерта от служители на Районното управление в Несебър  при  претърсване на частен апартамент в града, съобщават от МВР. 

Домът е обитаван от 54-годишен криминално проявен софиянец. Наркотикът е бил разпределен в два полиетиленови плика.

Последвало претърсване на стопанисвания от софиянеца ресторант в Несебър, където криминалистите  намерили две везни, полиетиленови торбички и хартиен плик, съдържащ марихуана с тегло 3 г.

Софиянецът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство, което се ръководи от Окръжна прокуратура - Бургас.

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