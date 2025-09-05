Хванаха трима бракониери със супер арсенал в Национален парк "Централен Балкан"

Трима бракониери са заловени на територията на Национален парк "Централен Балкан" при две акции на 4 септември, проведени от служителите по охраната на парковата дирекция.

От екоминистерството поясняват, че на 3 септември вечерта служители парка получават сигнал от фотокапан, на който се вижда как двама души с мотор преминават по път със забранен достъп. Директорът на парка Георги Кръстев и трима паркови служители се отправят към землището на село Розино, община Карлово, където са засечени нарушителите.

В малките часове на 4 септември те залавят двете лица – водачът на мотора и неговия спътник, който държи дългоцевно ловно оръжие. В раницата на водача на мотора са открити 2 броя термо прицели, супресор без регистрационен номер и боеприпаси.

В момента на залавянето им ловното оръжие е без поставен заключващ механизъм на спусъка. По случая са предприети действия от компетентните органи на МВР, а намерените ловни вещи са конфискувани.

В същия ден късно вечерта парковата охрана открива и паркиран автомобил в близост до южната граница на защитената в землището на с. Скобелево, община Павел Баня. Извършват оглед на мястото и претърсват района, като в акцията се включват и служители на Държавно ловно стопанство (ДЛС) „Мазалат“, които причакват водача на МПС на място, предаде БНТ.

При обход в близкия резерват "Соколна" рано сутринта на 4 септември парковите служители забелязват лице, въоръжено с дългоцевно ловно оръжие, което отива към паркираното превозно средство. Охранителите от парка и служителите на ловното стопанство пресрещат нарушителя при автомобила. При проверката откриват дългоцевното ловно оръжие и раница с фотокапан, супресор, оптика, боеприпаси, нож, големи найлонови пликове и фенер.

Подаден е сигнал до органите на МВР и лицето е задържано. Служители на Районно управление – Казанлък извършват обиск в семейните имоти на нарушителя, при което са установени голямо количество боеприпаси, сред които кутии с различен калибър патрони, куршуми, капсул-възпламенители за боеприпаси, прахообразни вещества с неизяснено съдържание, както и 7 рога от елен.

