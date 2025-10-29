Хванаха трима в нарушение на правилата в „Игри на волята“, наказаха цялото племе

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Дино, Траян и Чикагото бяха хванати в голяма издънка, в нарушение на правилата в „Игри на волята“. Цялото им племе – Лечителите, го отнесе, вместо в Изолатора, бе пратено на Блатото, но без спални чували.

Екипът на екстремното риалити е заснел кадри, в които тримата ядат. Те бяха показани от таблет от Ралица Паскалева на останалите зелени.

Дино се оправда, че са намерили една баничка в торбичка и са я разделили.

Пекин обаче видя друго на кадрите, а именно, че и двете бузи на Дино са пълни, както и че са били без микрофони, което е нарушение на правилата на „Игри на волята“.

Това е нарушение на правилата и то осъзнато нарушение на правилата, коментира д-р Пекин.

Дино, Чикаго, Траян ще бъдете наказани за грубо нарушение на правилата и по-лошото всички Лечители ще го отнесат – без покрив над главата, без спален чувал под гърба, без огън, но за сметка на това с много комари, диви прасета и всякакви ужасни товари. Вие сте осъдени на Блатото, каза водещия Павел Николов.

