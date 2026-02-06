реклама

Хванаха трима варненци за кражби от магазини и заведение за бързо хранене

06.02.2026 / 09:31 1

Снимка: Пиксабей

На територията на Първо РУ в централната част на Варна вчера са задържани трима мъже за извършени от тях кражби от търговски обекти. 

40–годишен варненец, известен на МВР, е заловен, след като бил установен от служителите на реда, че краде детски дрехи в условията на продължаващо престъпление, съобщават от Областната дирекция на МВР в града. 

В другия случай, 52–годишен криминално проявен мъж е хванат след подаден сигнал за кражба на хранителни стоки от супермаркет. 

Третият задържан – също известен на полицията, е откраднал 200 евро от портмоне, оставено в служебно помещение в заведение за бързо хранене. 

По трите случая са образувани досъдебни производства, които са докладвани на прокуратурата.

kris (преди 52 минути)
Рейтинг: 569165 | Одобрение: 108485
Нещо да попитам : Варненци, или сигани....Има голяма разлика !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

