Хванаха трима варненци за кражби от магазини и заведение за бързо хранене

Снимка: Пиксабей

На територията на Първо РУ в централната част на Варна вчера са задържани трима мъже за извършени от тях кражби от търговски обекти.

40–годишен варненец, известен на МВР, е заловен, след като бил установен от служителите на реда, че краде детски дрехи в условията на продължаващо престъпление, съобщават от Областната дирекция на МВР в града.

В другия случай, 52–годишен криминално проявен мъж е хванат след подаден сигнал за кражба на хранителни стоки от супермаркет.

Третият задържан – също известен на полицията, е откраднал 200 евро от портмоне, оставено в служебно помещение в заведение за бързо хранене.

По трите случая са образувани досъдебни производства, които са докладвани на прокуратурата.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!