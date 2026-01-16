Хванаха в ново престъпление 62-годишен криминално проявен варненец на АМ "Хемус"

снимка: ОДМВР-Варна

Днес, в 07.55 часа след проведени множество оперативно-издирвателни мероприятия от служители на отдел „Икономическа полиция“, съвместно с екип на „Специализирани полицейски сили, бе реализирана акция на автомагистрала „Хемус“.

В хода на операцията е бил спрян лек автомобил, управляван от 62-годишен варненец, криминално проявен по чл. 234 от НК, осъждан многократно и с висящо досъдебно производство - към настоящия момент, за същото престъпление. При извършената проверка полицейските служители установили, че в багажното отделение на автомобила, има шест кашона, всичките съдържащи цигари без акцизен бандерол от различни марки. Открити били 60 000 къса цигари, чиято стойност, по първоначални изчисления, възлиза на около 24 000 лева/12 271 евро, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

По данни на полицията на място са били извършени процесуално-следствени действия, а веществените доказателства иззети по надлежния ред. Случаят е докладван на дежурен прокурор, като е образувано досъдебно производство. Нарушителят е задържан за срок до 24 часа.

Икономическа полиция към ОДМВР- Варна продължава проверките върху търговията с акцизни стоки без бандерол, като регулярно провежда целенасочени акции. Борбата с контрабандата, пресичането ѝ и ограничаване на щетите за бюджета са във фокуса на дирекцията.

