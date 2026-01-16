Хванаха варненски дилър в момент на продажба на наркотици

Снимка: Булфото

Варненец на 38 години, известен на полицията и осъждан, е задържан за разпространение на наркотици. Преди дни криминалисти на ОДМВР - Варна са го засекли по време на продажба на забранени субстанции.

Последвало претърсване в обитаваното от нарушителя жилище. Там полицаите намерили и иззели електронна везна, метамфетамин и марихуана, видно от направената експертна справка.

По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 354А, ал.1 от НК. Докладвано е на прокуратурата.

27-годишен водач на лек автомобил от Суворово, известен на МВР, пък бил спрян за проверка преди ден. В рамките на инспекцията, униформените от РУ - Девня констатирали, че мъжът се е качил зад волана след употреба наркотични вещества - канабис. По случая е образувано досъдебно производство.

