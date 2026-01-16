Хванаха варненски дилър в момент на продажба на наркотици
Снимка: Булфото
Варненец на 38 години, известен на полицията и осъждан, е задържан за разпространение на наркотици. Преди дни криминалисти на ОДМВР - Варна са го засекли по време на продажба на забранени субстанции.
Последвало претърсване в обитаваното от нарушителя жилище. Там полицаите намерили и иззели електронна везна, метамфетамин и марихуана, видно от направената експертна справка.
По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 354А, ал.1 от НК. Докладвано е на прокуратурата.
27-годишен водач на лек автомобил от Суворово, известен на МВР, пък бил спрян за проверка преди ден. В рамките на инспекцията, униформените от РУ - Девня констатирали, че мъжът се е качил зад волана след употреба наркотични вещества - канабис. По случая е образувано досъдебно производство.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!